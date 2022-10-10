Ознак повторного вторгнення з Білорусі в Україну немає, - Подоляк

Ситуація на кордоні України з Білоруссю перебуває під контролем. Ознак повторного вторгнення ворожих військ з півночі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Лукашенко (лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко - ред.) продовжує продавати свій суверенітет РФ. Заява про розміщення російського контингенту в Білорусі під надуманим приводом - оформлення окупації. Україна оцінює ризики та готова до будь-яких загроз. Ситуація перебуває під контролем, нині ознак повторного вторгнення з Білорусі немає", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це домовилися глава білоруського режиму Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін.

Також ми писали, що МЗС Білорусі вручило українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту, в якій стверджує, що Київ нібито планує завдати удару по території Білорусі.

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