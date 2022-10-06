У відповідь на вигадані погрози. У Білорусі заявили про готовність розгорнути війська
Білорусь готова розгорнути регіональне угруповання військ для захисту союзної держави нібито на тлі загроз з боку сусідніх країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, яку наводить "Белта".
"Не можна виключити появи реальної загрози розпалювання у Білорусі внутрішнього конфлікту з подальшим зовнішнім втручанням у його вирішення з боку Заходу, з території Польщі, Литви, Латвії та України", - заявив міністр.
За його словами, за таких умов політика Білорусі націлена на "протистояння сучасним військовим загрозам". Для цього було вжито низку заходів.
"Прийнято необхідні рішення і для забезпечення колективної безпеки. Регіональне угруповання військ і сил Білорусі та Росії готове до розгортання та виконання завдань зі збройного захисту Союзної держави. Органами військового управління всіх рівнів на системній основі проводиться всебічний аналіз обстановки, що складається на наших кордонах. Також виробляються варіанти адекватного реагування на її зміни", - додав Хренін.
Нагадаємо, раніше лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що його країні нібито загрожує ядерний удар з території Польщі.
Також ми писали, що Лукашенко відкрито визнав участь у війні Росії проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.