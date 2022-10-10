Признаков повторного вторжения из Беларуси в Украину нет, - Подоляк

Ситуация на границе Украины с Беларусью находится под контролем. Признаков повторного вторжения вражеских войск с севера нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Лукашенко (лидер белорусского режима Александр Лукашенко - ред.) продолжает продавать свой суверенитет РФ. Заявление о размещении российского контингента в Беларуси под надуманным предлогом - оформление оккупации. Украина оценивает риски и готова к любым угрозам. Ситуация находится под контролем, в настоящее время признаков повторного вторжения из Беларуси нет", - написал Подоляк.

Напомним, ранее стало известно, что Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск. Об этом договорились глава белорусского режима Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.

Также мы писали, что МИД Беларуси вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой утверждает, что Киев якобы планирует нанести удар по территории Беларуси.

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