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Россия выводит часть войск из Киевской и Черниговской областей, - Генштаб

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Украина, Вторник 29 марта 2022 13:42
Россия выводит часть войск из Киевской и Черниговской областей, - Генштаб Фото: РФ выводит часть войск с севера Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская Федерация не смогла достичь желаемых целей на севере Украины. В связи с этим часть вражеских войск выводят из Киевской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Цели наступательной операции противник не достиг. Отмечается вывод отдельных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей. При этом сохраняется высокой угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что в результате обстрелов российскими оккупантами погибли более 350 горожан.

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