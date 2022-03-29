Россия выводит часть войск из Киевской и Черниговской областей, - Генштаб
Российская Федерация не смогла достичь желаемых целей на севере Украины. В связи с этим часть вражеских войск выводят из Киевской и Черниговской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Цели наступательной операции противник не достиг. Отмечается вывод отдельных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей. При этом сохраняется высокой угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Напомним, мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что в результате обстрелов российскими оккупантами погибли более 350 горожан.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.