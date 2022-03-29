ru ua
Вт, 29 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Американская разведка фиксирует отвод части российских войск от Киева, - CNN

Новина українською →
Украина, Вторник 29 марта 2022 17:34
Американская разведка фиксирует отвод части российских войск от Киева, - CNN Фото: Россия отводит часть войск от Киева (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Разведка США фиксирует отвод части российских войск от столицы Украины, пытаясь сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. По данным американской спецслужбы, Россия серьезно изменила стратегию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Россия начинает выводить часть сил, в том числе российские батальонные тактические группы (БТГ), покидая прилегающие районы вокруг украинской столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские силы отступают в некоторых районах на севере, чтобы сосредоточиться на наступлении на юге и востоке Украины. Американские разведчики утверждают, что Россия прикроет отступление войск воздушными и артиллерийскими бомбардировками Киева.

Также официальные лица США в комментариях в СМИ предупреждают, что РФ всегда может снова развернуться, если позволят боевые условия.

Напомним, ранее об отводе части российских войск из Киевской и Черниговской областей сообщили в Генштабе ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле