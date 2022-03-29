Американская разведка фиксирует отвод части российских войск от Киева, - CNN

Разведка США фиксирует отвод части российских войск от столицы Украины, пытаясь сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. По данным американской спецслужбы, Россия серьезно изменила стратегию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Россия начинает выводить часть сил, в том числе российские батальонные тактические группы (БТГ), покидая прилегающие районы вокруг украинской столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские силы отступают в некоторых районах на севере, чтобы сосредоточиться на наступлении на юге и востоке Украины. Американские разведчики утверждают, что Россия прикроет отступление войск воздушными и артиллерийскими бомбардировками Киева.

Также официальные лица США в комментариях в СМИ предупреждают, что РФ всегда может снова развернуться, если позволят боевые условия.