ОЗХО заявила о трех фактах применения химоружия в Сирии

Новая Группа по расследованию и идентификации при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) пришла к выводу, что в марте 2017 года сирийские ВВС трижды применяли химоружие - нервно-паралитический газ зарин и хлор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Группы.

В отчете сделаны следующие выводы:

Примерно в 6:00 24 марта 2017 года военный самолет Су-22, принадлежащий 50-й бригаде 22-й воздушной дивизии сирийских арабских военно-воздушных сил, вылетавший с авиабазы ​​Шайрат, сбросил авиабомбу М4000, содержащую зарин, в южной части Лтамены, поразив не менее 16 человек.

Примерно в 15:00 25 марта 2017 года вертолет ВВС Сирии, вылетавший с авиабазы ​​Хама, сбросил баллон в больнице в Лтамене; цилиндр ворвался в больницу через его крышу, разорвался и выпустил хлор, затронув по меньшей мере 30 человек.

Примерно в 6:00 30 марта 2017 года военный самолет Су-22, принадлежащий 50-й бригаде 22-й воздушной дивизии сирийских арабских военно-воздушных сил, вылетавший с авиабазы ​​Шайрат, сбросил авиабомбу М4000, содержащую зарин, в южной части Лтамены. не менее 60 человек.

Ранее сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) планирует в ближайшие несколько месяцев подготовить доклад, в котором будут выявлены виновники нападений с применением химического оружия в Сирии.

Напомним, в марте 2019 года ОЗХО опубликовала доклад по итогам расследования обстоятельств газовой атаки в Думе, совершенной 7 апреля 2018 года. В частности, Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии пришла к выводу, что в ходе атаки в Думе в апреле 2018 года использовался хлор.