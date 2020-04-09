ОЗХО заявила о трех фактах применения химоружия в Сирии

Всего атаки затронули более 100 человек
Новая Группа по расследованию и идентификации при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) пришла к выводу, что в марте 2017 года сирийские ВВС трижды применяли химоружие - нервно-паралитический газ зарин и хлор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Группы.
В отчете сделаны следующие выводы:
Ранее сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) планирует в ближайшие несколько месяцев подготовить доклад, в котором будут выявлены виновники нападений с применением химического оружия в Сирии.
Напомним, в марте 2019 года ОЗХО опубликовала доклад по итогам расследования обстоятельств газовой атаки в Думе, совершенной 7 апреля 2018 года. В частности, Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии пришла к выводу, что в ходе атаки в Думе в апреле 2018 года использовался хлор.