ОЗХО анонсировала доклад о виновниках применения химоружия в Сирии

Фото: флаг с эмблемой ОЗХО (flickr.com/opcw)

Ранее ОЗХО установила факт применения хлора в Сирии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) планирует в ближайшие несколько месяцев подготовить доклад, в котором будут выявлены виновники нападений с применением химического оружия в Сирии. Об этом пишет dpa.

Как заявил генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас журналистам в Нью-Йорке, над отчетом работает миссия по установлению фактов, группа по оценке деклараций и группа по механизму расследования идентификации (identification investigation mechanism team - IIT).

"IIT отвечает за выявление преступников, и в ближайшие несколько месяцев мы сможем подготовить первый доклад", - сказал гендиректор.

ОЗХО заявила, что ее предыдущий анализ дал разумные основания полагать, что токсические химические вещества использовались при нападениях в Сирии.

Анализ не показал, кто был ответственным. Тогда IIT приступила к работе в июне, чтобы установить ответственных за эти атаки. Группе необходимо расследовать утверждения об использовании токсичных химических веществ в качестве оружия в Сирии с 2013 года - когда она присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия.

В ОЗХО также напомнили, что в марте Совет по правам человека ООН обвинил правительство президента Сирии Башара Асада в 32 из 37 публично зарегистрированных случаях применения химического оружия в Сирии.

Напомним, в марте 2019 года ОЗХО опубликовала доклад по итогам расследования обстоятельств газовой атаки в Думе, совершенной 7 апреля 2018 года. В частности, Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии пришла к выводу, что в ходе атаки в Думе в апреле 2018 года использовался хлор.

Химическая атака в сирийском городе Дума произошла 7 апреля 2018 года. Сирийская армия провела массированные атаки с воздуха на последний оплот повстанцев в регионе Восточная Гута - город Думу, в результате чего погибли 32 человека. Это послужило поводом для нанесения ракетного удара со стороны США, Франции и Великобритании по лабораториям изготовления химоружия в Сирии.