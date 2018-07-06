Химатака в Сирии: ОЗХО обнаружила следы хлора в Думе

Хлор в Сирии был обнаружен наряду с остатками взорвавшихся боеприпасов и с обломками

В сирийском городе Дума эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили следы хлора при расследовании химической атаки. Соответствующий промежуточный доклад расследования опубликован на сайте ОЗХО.

Как указано в докладе, работа специалистов ОЗХО включала в себя поездки на место предполагаемой атаки. Там эксперты общались со свидетелями и собирали биологические и экологические образцы.

"Лаборатории, созданные в ОЗХО, провели анализ приоритетных образцов. Результаты показывают, что в образцах окружающей среды или в образцах плазмы, взятых из предполагаемых жертв, не обнаружено ни фосфорорганических нервнопаралитических агентов, ни их продуктов разложения", - указано в отчете.

В то же время говорится, что наряду со взрывоопасными остатками в образцах с двух участков были обнаружены различные хлорированные органические химические вещества.

"Команда ОЗХО продолжит свою работу, чтобы сделать окончательные выводы", - добавили в отчете.

Отметим, что предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума произошла 7 апреля 2018 года. Это послужило поводом для нанесения ракетного удара со стороны США, Франции и Великобритании по лабораториям изготовления химоружия в Сирии.

Напомним, в мае 2018 года ОЗХО подтвердила использование хлора в сирийском городе Саракиб в начале февраля 2018 года.

Добавим, что сирийская армия в пятницу, 6 апреля, провела массированные атаки с воздуха на последний оплот повстанцев в регионе Восточная Гута - город Думу, в результате чего погибли 32 человека.

Позже в США заявили, что приложат все усилия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто применяет химическое оружие в Сирии и в других местах, обвинив в этом режим Башара Асада и Россию, поддерживающую его.