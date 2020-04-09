ОЗХО заявила про три факти застосування хімічної зброї в Сирії

Всього атаки торкнулися понад 100 осіб
Нова Група з розслідування та ідентифікації при Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО) прийшла до висновку, що в березні 2017 року сирійські ВПС тричі застосовували хімічну - нервово-паралітичний газ зарин і хлор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Групи.
У звіті зроблені наступні висновки:
Раніше повідомлялося, що Організація з заборони хімічної зброї (ОЗХО) планує в найближчі кілька місяців підготувати доповідь, в якому будуть виявлені винуватці нападів із застосуванням хімічної зброї в Сирії.
Нагадаємо, в березні 2019 року ОЗХО опублікувала доповідь за підсумками розслідування обставин газової атаки в Думі, вчиненої 7 квітня 2018 року. Зокрема, Місія з встановлення фактів застосування хімічної зброї в Сирії прийшла до висновку, що в ході атаки в Думі в квітні 2018 року використовувався хлор.