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ОЗХО решила запретить "Новичок"

Новости » Политика    14.01.2019 - 21:55
ОЗХО решила запретить "Новичок"
Иллюстративное фото (opcw.org)

У стран-членов организации есть 90 дней на то, чтобы представить свои возражения

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась с предложением Соединенных Штатов Америки (США), Нидерландов и Канады включить в список опасных веществ "Новичок", который был использован при покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года. Об этом заявили в представительстве Великобритании при международной организации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter организации.

Как отмечается, постоянный представитель Канады в организации Сабин Нолке пояснила, что организация "согласилась с предложением добавить два семейства крайне токсичных веществ (включая то, что было использовано в Солсбери)".
 

Она добавила, что теперь у стран-членов есть 90 дней на то, чтобы представитель свои возражения (если такие имеются).

Если этого не произойдет, то вещества появятся в списке запрещенных.

ОЗХО решила запретить &quot;Новичок&quot;

Ранее РБК-Украина писало, что власти Британии установили все детали в деле о покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Издание Daily Mail писало, что РФ пытается создать в Британии новую шпионскую сеть после разоблачения подозреваемых в химической атаке в Солсбери. 

В начале декабря издание The Mirror сообщало, что российские шпионы начали новые операции в Британии. По данным источников, российские дипломаты, которые в начале года были выдворены из страны после отравления Скрипаля, были мобилизованы для разведывательных миссий.

 

В Солсбери демонтируют дом Скрипалей
Новости Украины Великобританиязапретвредные вещества
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