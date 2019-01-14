ОЗХО решила запретить "Новичок"

Иллюстративное фото (opcw.org)

У стран-членов организации есть 90 дней на то, чтобы представить свои возражения

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась с предложением Соединенных Штатов Америки (США), Нидерландов и Канады включить в список опасных веществ "Новичок", который был использован при покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года. Об этом заявили в представительстве Великобритании при международной организации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter организации.



Как отмечается, постоянный представитель Канады в организации Сабин Нолке пояснила, что организация "согласилась с предложением добавить два семейства крайне токсичных веществ (включая то, что было использовано в Солсбери)".



Она добавила, что теперь у стран-членов есть 90 дней на то, чтобы представитель свои возражения (если такие имеются).

Если этого не произойдет, то вещества появятся в списке запрещенных.





Ранее РБК-Украина писало, что власти Британии установили все детали в деле о покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Издание Daily Mail писало, что РФ пытается создать в Британии новую шпионскую сеть после разоблачения подозреваемых в химической атаке в Солсбери.

В начале декабря издание The Mirror сообщало, что российские шпионы начали новые операции в Британии. По данным источников, российские дипломаты, которые в начале года были выдворены из страны после отравления Скрипаля, были мобилизованы для разведывательных миссий.