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ОЗХЗ вирішила заборонити "Новачок"

Новини » Політика    14.01.2019 - 21:55
ОЗХЗ вирішила заборонити "Новачок"
Ілюстративне фото (opcw.org)

У країн-членів організації є 90 днів на те, щоб представити свої заперечення

Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХО) погодилася з пропозицією Сполучених Штатів Америки (США), Нідерландів та Канади включити в список небезпечних речовин "Новічок", який був використаний при замаху на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в березні 2018 року. Про це заявили в представництві Великобританії при міжнародній організації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter організації.

Як зазначається, постійний представник Канади в організації Сабін Нолке пояснила, що організація "погодилася з пропозицією додати два сімейства вкрай токсичних речовин (включаючи те, що було використано в Солсбері)".

Вона додала, що тепер у країн-членів є 90 днів на те, щоб представник свої заперечення (якщо такі є).

Якщо цього не відбудеться, то речовини з'являться в списку заборонених.

ОЗХЗ вирішила заборонити &quot;Новачок&quot;

Раніше РБК-Україна писало, що влада Британії встановили всі деталі у справі про замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Видання Daily Mail писало, що РФ намагається створити в Британії нову шпигунську мережу після викриття підозрюваних у хімічній атаці у Солсбері.

На початку грудня видання The Mirror повідомляло, що російські шпигуни почали нові операції в Британії. За даними джерел, російські дипломати, які на початку року були видворені з країни після отруєння Скрипаля, були мобілізовані для розвідувальних місій.

 

У Солсбері демонтують будинок Скрипалів
Новини України Великобританиязапретвредные вещества
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