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Россия разворачивает новую шпионскую сеть в Британии, - Daily Mail

Новости » Политика    06.01.2019 - 13:28
Россия разворачивает новую шпионскую сеть в Британии, - Daily Mail
Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)

В Британии считают новых российских шпионов более профессиональными

Российская Федерация пытается создать в Британии новую шпионскую сеть после разоблачения подозреваемых в химической атаке в Солсбери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.  

Сообщается, что разведывательные силы Британии обеспокоены попытками России восстановить позиции в стране. В частности, местные чиновники уверены, что Главное разведывательное управление Генштаба РФ ликвидировали после провала отравления Сергея Скрипаля в Солсбери, а шпионские операции теперь возглавляет Служба внешней разведки (СВР).

Также в британской разведке растут опасения о том, что СВР представляет большую угрозу из-за более высокого профессионализма ее сотрудников. Как отметил один из высокопоставленных источников, Лондон опасается того, чего не знает о СВР.

"Если Москва сейчас выделяет больше ресурсов для СВР и больше свободы для работы в Великобритании, что, как мы считаем, происходит на сегодня, то это вызывает гораздо большую обеспокоенность, поскольку они более профессиональны", - отметил источник.

Напомним, в начале декабря издание The Mirror сообщало, что российские шпионы начали новые операции в Британии. По данным источников, российские дипломаты, которые в начале года были выдворены из страны после отравления Скрипаля, были мобилизованы для разведывательных миссий.

Отметим, осенью на фоне продолжающего скандала с российскими шпионами скончался начальник Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) Игорь Коробов. Согласно официальным данным, он умер в ходе тяжелой болезни.

 

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