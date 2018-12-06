Российские шпионы начали новые операции в Британии, - The Mirror

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Российские дипломаты, которые не были выдворены из Британии после отравления Скрипаля, были мобилизованы

В британской службе безпопасности заявили, что российские шпионы запустили новую волну потенциально смертоносных миссий в Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Mirror

По источникам издания, MI5 и британская разведка считают, что российские дипломаты, которые в начале года были выдворены из Британии после отравления Скрипаля, были мобилизованы для разведывательных миссий.

"Мы знаем, что сотрудники российской разведки ездят по всей Великобритании, и некоторые действия этих офицеров связаны с разведкой. Службы разведки Российской Федерации оцениваются как представляющие серьезную шпионскую угрозу для Великобритании", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее полиция Британии опубликовала новые видеозаписи, что связаны с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Напомним, в расследовании Bellingcat было установлена личность "Руслана Боширова", одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Как отмечает издание, в поиске помог сайт военного училища, опубликовавшего список своих выпускников, ставших "Героями России". Среди них был Анатолий Чепига. Выписка из системы "Российский паспорт" 2014 года подтвердила эту гипотезу.

Ранее в Британии установили личности двух мужчин, которые фигурируют в отравлении Скрипалей в английском городе Солсбери. Их обвинили в заговоре с целью убийства с использованием вещества "Новичок".