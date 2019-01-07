Власти Британии установили все детали в "деле Скрипалей", - Telegraph

Фото: полиция Британии (london.gov.uk)

Агентская сеть ГРУ раскрыта и ликвидирована и в ближайшие годы угроза со стороны этой спецслужбы миновала

Власти Британии установили все детали в деле о покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.



Сообщается, что агентская сеть ГРУ, которая стояла за атакой в Солсбери, раскрыта и ликвидирована и в ближайшие годы угроза со стороны этой спецслужбы миновала. В частности, установлены детали заговора, в том числе и цепочка людей, которая стояла во главе этого покушения. При этом источники уверяют, что цепочка ведет к высшему руководству России.

Издание пишет, что в то же время Лондон опасается, что Россия создает новую шпионскую сеть в Британии, на этот раз с участием Службы внешней разведки (СВР).

"Мы больше опасаемся того, что мы не знаем о СВР, по сравнению со всем тем, что мы знаем о ГРУ", - заявил изданию один из правительственных источников.

По словам второго собеседника, "если Москва сейчас выделяет больше ресурсов для СВР и дает больше свободы для работы в Великобритании, что, как мы считаем, происходит, то это вызывает гораздо большую обеспокоенность, поскольку они являются более профессиональным подразделением".

Напомним, ранее издание Daily Mail писало, что РФ пытается создать в Британии новую шпионскую сеть после разоблачения подозреваемых в химической атаке в Солсбери.

В начале декабря издание The Mirror сообщало, что российские шпионы начали новые операции в Британии. По данным источников, российские дипломаты, которые в начале года были выдворены из страны после отравления Скрипаля, были мобилизованы для разведывательных миссий.