Ожидая перевыборы: когда Верховная рада проведет инаугурацию Владимира Зеленского

В прошлую пятницу новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к Верховной раде с требованием назначить церемонию его инаугурации на 19 мая. Он также не преминул обвинить действующего главу государства Петра Порошенко в затягивании передачи власти и попытке укрепить свои позиции через назначения лояльных чиновников на ключевые должности. Об этом подробно писало РБК-Украина. В Администрации президента напомнили Зеленскому, что окончательное решение о дате инаугурации принимает парламент.

День Зе

Рада собирается определиться с днем инаугурации уже на текущей неделе. Спикер Андрей Парубий направил проекты соответствующих постановлений в регламентный комитет. Но решение главы Рады в комитете восприняли без особого энтузиазма, потому как раньше инаугурацией занимался комитет по вопросам государственного строительства. Депутаты рассмотрят этот вопрос в среду, 15 мая, во второй половине дня.

На данный момент регламентный комитет получил уже семь проектов с датой церемонии проведения инаугурации. Верховная рада будет выбирать из шести предложенных дат: 17, 19, 20, 26, 28 мая и 1 июня. Последние две даты практически лишают Зеленского возможности распустить парламент и отправить депутатов на перевыборы.

Категорически против инаугурации до 27 мая выступает только "Народный фронт". Это решение было принято почти единогласно на последнем заседании фракции. НФ предлагает провести церемонию 28 мая.

"Конституционные основания для роспуска парламента отсутствуют. Мы уверены, что избранный президент не будет начинать собственную каденцию с нарушения норм действующего законодательства, распуская парламент, который работает. Именно поэтому мы считаем, что 28 мая будет той датой, которую поддержит "Народный фронт" во время голосования", – сказал в комментарии РБК-Украина депутат от НФ Георгий Логвинский.

У БПП пока нет единой позиции по этому вопросу. Глава фракции Артур Герасимов отметил, что Петр Порошенко готов передать власть в любой момент, однако его политсила определится с датой инаугурации после заседания профильного комитета. Впрочем, после упомянутого видеообращения для многих депутатов проведение церемонии в любой день, кроме 19 мая как того хочет Зеленский, стало делом принципа.

"Меня тоже избрали люди – 45 тысяч, а ты меня публично называешь "земляным червяком". Но ты не только меня оскорбляешь, но и тех, кто за меня голосует. Ну и сам тон разговора... У нас уже один по фене ботал (говорил на криминальном жаргоне, - ред.), теперь второй начал зуб давать и ксиву требовать, – отметил один из влиятельных депутатов из БПП. – Буду голосовать за любую дату, кроме 19-го. Это же день траура. Вот россияне обрадуются такой картинке: по телевизору показывают инаугурацию, а в углу свечка горит".

На сторону Зеленского стали в "Самопомочи". Фракция приняла решение поддержать дату, предложенную избранным президентом. "Поскольку выборы состоялись, а их результаты признаны как в Украине, так и в целом мире, необходимо согласиться на любую дату, предложенную новым президентом. Если он предлагает 19 мая – пусть это будет 19 мая. Чем скорее новый президент приступит к своим полномочиям, тем скорее мы сможем увидеть, кто такой Зеленский как президент", – сказал РБК-Украина заместитель главы фракции Руслан Сидорович.

Он считает, что проведение инаугурации в День памяти жертв политических репрессий может, напротив, привлечь внимание к этому дню, поскольку до дискуссии об инаугурации немногие украинцы знали об этой памятной дате.

"Если инаугурация будет проходить со свечкой на экранах, в этом также будет свой символизм, который обязательно привлечет внимание украинцев и заставит их поинтересоваться, почему эта свеча горит и по ком она горит", – отметил нардеп.

Фракция "Батькивщина" также настаивает, что приведение к присяге нового президента должно состояться как можно быстрее. Политсила Юлии Тимошенко планирует поддержать постановления с ближайшими датами, в частности 19 мая. "Любой день, главное, чтобы поскорее. Необходимо как можно скорее передать власть от той команды, которая потеряла доверия народа, к той, у которой сейчас достаточно высокий уровень поддержки", – сказал депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко.

"Оппозиционный блок" готов голосовать за все постановления с датами инаугурации, в том числе и 19 мая. "Лично мне дата 19 мая не нравится, потому что я считаю, что по воскресным дням инаугурацию проводить нельзя. Воскресный день для другого дан. Я свою позицию высказывал, но на фракции мы решили, что не должны каким-то образом создавать препятствия для того, чтобы президент вступил в должность", – пояснил руководитель фракции ОБ Вадим Новинский.

Но, с другой стороны, президент не должен разговаривать с Верховной радой в таком тоне с учетом того, что в Украине парламентско-президентская форма правления, уточнил глава фракции "Оппоблок".

"Радикальная партия" также будет поддерживать все даты, которые будут вынесены на рассмотрение парламента. "Радикал" Юрий Чижмарь отметил, что в этом вопросе Рада выполняет чисто церемониальную функцию.

"Наша задача – предоставить помещение, пригласить главу Конституционного суда и новоизбранного президента и, соответственно, провести это торжественное заседание. Хотя законом предусмотрено, что мы определяем дату, голосуя за нее. Но это не значит, что мы берем ее с потолка и выбираем ту, которую мы захотели. А потому я считаю, что выбирать дату инаугурации должен сам новоизбранный президент", – отметил Чижмарь.

Распустить нельзя оставить

Собеседники РБК-Украина во фракциях большинства признают, что дата инаугурации может и не быть настолько принципиальной, если Зеленский твердо решится продавливать идею с досрочными выборами.

"Если у Зеленского решат распустить Раду, обоснование они точно придумают. Но даже не это главное. Его избиратели будут ему аплодировать, а ЦИК в любом случае должен будет запускать процедуру досрочных выборов, даже если это будет очевидно нарушать законодательство, ведь полномочий трактовать закон ЦИК не имеет – только выполнять. Разве что указ о роспуске заблокируют в суде. Но суды у нас так и не стали независимыми", – говорит изданию собеседник в "Народном фронте".

На заседании фракции БПП в понедельник, помимо даты инаугурации, поднимали вопрос и возможности досрочных выборов: "Мы вчера на заседании фракции подробно выслушали юристов и специалистов – есть основания распустить парламент и после 27 мая. Да, это будет юридически не идеальный сценарий, но после 27 мая и до середины июня – это вполне возможно", – рассказал изданию нардеп Владимир Арешонков.

Еще в ночь после второго тура выборов источники в команде Зеленского рассказывали РБК-Украина, что согласно одной из трактовок Конституции полномочия действующего парламента закончатся 16 декабря. Значит, распустить его можно будет до 16 июня. В то же время глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк утверждает, что "теоретически и практически" крайняя дата для принятия такого решения – 14 июня. При этом инаугурация нового главы государства в любом случае должна состояться до 3 июня.

Потенциальная проблема могла бы возникнуть с финансированием этих выборов, деньги на это своим решением должна выделять Верховная рада. Во время политического кризиса 2008 года тогдашняя оппозиция пыталась противодействовать попыткам Виктора Ющенко досрочно распустить парламент, используя именно этот аргумент. Но почти 2 млрд гривен уже заложены в госбюджете на 2019 год, поскольку и так ожидалось, что в октябре пройдут очередные выборы в Раду.

Собеседники в окружении действующего президента уверены, что досрочные выборы позволят им получить больше мандатов, чем осенью. "Аргумент такой: Зеленский к осени "просядет", но и мы ничего не доберем. А так наша команда еще не успела разбежаться, структуры мобилизованы после президентских выборов, осенью может быть хуже. Кроме того, на нашем электоральном поле будет много разных проектов, в итоге, проходная часть списка – лишь человек тридцать, и все это понимают", – сказал изданию один из депутатов БПП.

Потому, по его словам, многие "рядовые" члены фракции, не особо уверенные в своих политических перспективах, не в восторге от идеи досрочных выборов. Правда, упираться из последних сил тоже не будут. Против выборов выступают преимущественно "списочники" из коалиционных фракций с невысокой узнаваемостью и отсутствием значительных ресурсов для борьбы за мажоритарный округ.

Самую высокую готовность идти на выборы уже этим летом демонстрируют именно "мажоритарщики". Многие из них были вовлечены в президентскую кампанию на местах и, по сути, еще не закрыли избирательные штабы. Мобилизация электората и высокая узнаваемость после недавних агитационных туров позволит большинству из них вновь получить мандаты на своих округах. В то же время до очередных выборов в октябре парламент может изменить избирательное законодательство, что значительно усложнит жизнь и политические перспективы многим мажоритарным депутатам.

"Закрытые списки – это партийное рабство, абсолютно неинтересная история. Понизить проходной барьер до трех процентов – значит запустить в Раду кучу маленьких фракций, всяких социалистов, коммунистов и "нациков", а потом пытаться из них сшить коалицию. Стране нужна стабильность и политические традиции, так что лучше оставить действующую систему", – объяснил РБК-Украина один из депутатов, избранных по мажоритарному округу.

Народный депутат от группы "Воля народа" Сергей Лабазюк уверен, что большинство его коллег по парламенту нацелены идти на досрочные выборы. Он также убежден, что новому президенту понадобится и новая коалиция и, соответственно, правительство, чтобы начать полноценную работу

"До осени у нас накопится столько проблем, которые будет сложно решать. Переизбрание парламента в том числе исключит возможность для новоизбранного главы государства заявлять, что он не может исполнять свои обещания, потому что "плохие" Верховная рада и Кабмин", – уточнил Лабазюк.

В то же время в "Оппозиционном блоке" убеждают, что перевыборов не боятся. Вадим Новинский уверен, что их должен опасаться избранный президент, поскольку не имеет достаточно четких юридических полномочий, чтобы распустить Верховную раду.

"Верховная рада работает – смотрите, как принимаются законы, она не является недееспособной. Кроме того, если коалиции нет, об этом нужно объявить в зале Верховной рады. Дальше у парламента есть месяц для формирования новой коалиции, только после этого можно распустить парламент. А начинать новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому с нарушения Конституции и законов – это плохой пример и знак", – объяснил глава фракции "Оппоблок".

Сам Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина заявлял, что ему выгодны досрочные выборы. В то время как собеседник в его ближайшем окружении отметил, что существует опасность оказаться в патовой ситуации: когда парламент будет распущен, а указ о проведении перевыборов заблокируют суды. Хотя на данный момент главные оппоненты Зеленского убеждают, что не собираются препятствовать досрочным выборам.

Согласно последней закрытой социологии, которую активно обсуждают в кулуарах Рады, партия "Слуга народа" набирает 44% голосов, "Оппозиционная платформа – За життя" и переформатированный "Блок Петра Порошенко" – по 10%, "Батькивщина" – 8%, политсилы Анатолия Гриценко и Игоря Смешко получают около 5%. Собеседники РБК-Украина в правящей коалиции уверены, что Зеленский воспользуется шансом завести в Раду как можно больше своих штыков.

В понедельник в эфире ток-шоу "Свобода слова" советник Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что все будет зависеть от действий самого парламента. В качестве недружественного шага со стороны Рады он назвал попытку ограничить полномочия главы государства через законопроект депутатов "Самопомочи".

Вечером во вторник Владимир Зеленский еще раз потребовал от парламента определиться с датой инаугурации. "Верховна Рада України – сокращенно ВРУ. ВРУ – их жизненный девиз. Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах – делайте выводы", – написал он в своем Facebook.