ЦИК обнародовал данные 10% протоколов

Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Центризбирком обработал 10% протоколов по состоянию на 0:11

Результаты второго тура президентских выборов 2019: Центральная избирательная комиссия обработала 10% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" Центризбиркома.

По подсчетам 10,53% протоколов, лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, за него отдали голоса 72,87% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко - на втором месте, за него проголосовали 24,80% граждан.

Так, по результатам сегодняшнего Национального экзит-пола, лидирует Зеленский с 73% голосов, 25,5% респондентов отдали голоса за Порошенко.

Напомним, ЦИК обработал по состоянию на 23:04 5% протоколов.

Как писало РБК-Украина, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Генсек подчеркнул, что Украина является ценным партнером Североатлантического альянса.

Добавим, канцлер Австрии Себастьян Курц также поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины. Он призывал Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией.