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Очікування українських промисловців обвалилися в умовах кризи

Новини » Фінансова криза 2020     08.05.2020 - 14:42
Очікування українських промисловців обвалилися в умовах кризи
Фото: завод (РБК-Україна)

Випереджаючий індикатор у квітні пішов в глибокий мінус

Індикатор ділової впевненості в промисловості в II кварталі 2020 року знизився в порівнянні з I кварталом на 17,3 п. п. і становить мінус 23,3%, у переробній промисловості цей показник знизився на 17,8 п. п. і становить мінус 24,6%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

Очікування українських промисловців обвалилися в умовах кризи

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистично відомства, індикатор ділового клімату в промисловості знизився в порівнянні з I кварталом на 2,4 п.п. і склав мінус 2,2%, у переробній промисловості цей індикатор знизився на 2,6 в. п. у порівнянні з попереднім кварталом і становить мінус 2,4%.

Очікування українських промисловців обвалилися в умовах кризиwww.ukrstat.gov.ua

Індикатор ділової впевненості та індикатор ділового клімату розраховані відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань відповідно до вимог розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду. Всього в квітні 2020 року було опитано 1501 підприємств.

Очікування українських промисловців обвалилися в умовах кризиwww.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який вимірює НБУ, в квітні 2020 року знизився до рекордно низького рівня - 29,9 (у березні - 45,8). Зниження ІОДА сталося внаслідок істотного погіршення очікувань підприємств усіх ВЕД, які беруть участь в опитуваннях. Респонденти всіх секторів очікують істотного скорочення чисельності працівників, найбільше - у сфері будівництва. Одночасно бізнес знижує свої очікування щодо цін на товари власного виробництва і послуги.

За прогнозом НБУ, в результаті карантинних обмежень для подолання пандемії і глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% в 2020 році. Вплив цих факторів на економіку найбільш відчутно позначиться протягом II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).

Теги Новини України промышленностькризисДержавна служба статистики
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