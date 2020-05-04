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Ожидания предприятий Украины обвалились до рекордно низкого уровня

Новости » Финансовый кризис 2020     04.05.2020 - 12:15
Ожидания предприятий Украины обвалились до рекордно низкого уровня
Фото: работница фабрики (kmu.gov.ua)

Кризис ударил по всем секторам экономики

Настроения бизнеса стремительно ухудшаются второй месяц подряд на фоне введенных в Украине карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, обнародованные на сайте НБУ.

По данным опроса, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в апреле 2020 года снизился до рекордно низкого уровня - 29,9 (в марте - 45,8).

Ожидания предприятий Украины обвалились до рекордно низкого уровня

bank.gov.ua

Как отмечается в обзоре, снижение ИОДА произошло вследствие существенного ухудшения ожиданий предприятий всех ВЭД, которые принимают участие в опросах. Респонденты всех секторов ожидают существенного сокращения численности работников, прежде всего - в сфере строительства. Одновременно бизнес снижает свои ожидания относительно цен на товары собственного производства и услуги.

Ожидания предприятий Украины обвалились до рекордно низкого уровняbank.gov.ua

Предприятия сферы услуг наиболее пессимистично оценивали экономическую конъюнктуру апреля: диффузионный индекс (ДИ) сектора составляет 20,4 (в марте - 36,1).

Кроме того, возобновились пессимистические настроения предприятий торговли. ДИ сектора в апреле снизился до 33,7 (в марте - 50,4).

Респонденты промышленности существенно усилили свои негативные ожидания относительно экономических перспектив деятельности своих предприятий. ДИ сектора в апреле снизился до 33,3 (в марте - 48,6).

Значительно усилились пессимистичные ожидания предприятий строительства относительно результатов своей деятельности в апреле. ДИ сектора снизился до 24,5 (в марте - 40,6).

Ожидания украинского бизнеса по итогам апреля

Настроения бизнеса через глобальный кризис и карантинные ограничения снова ухудшились. Индекс ожиданий деловой активности предприятий, который НБУ рассчитывает ежемесячно, в апреле впервые снизился ниже 30 пунктов. Любое значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса. Пессимистические ожидания усилились фактически во всех секторах экономики. Речь идет не только о секторе услуг, который больше всего пострадал от карантинных мероприятий, но и промышленность, строительство, торговлю. Все компании ухудшили ожидания относительно объемов производства и продаж. Это касается как тех предприятий, работающих на внутреннем рынке, так и экспортеров. Впрочем, ослабление карантинных ограничений, запланированное Правительством на май, должен оживить деловую активность и улучшить настроения бизнеса в текущем месяце. Подробнее о наш индекс и апрельский опрос в первом ссылке под этим видео. Если ваше предприятие желает принять участие в опросе, пишите нам на адрес: NBU_Monthly_Surveys@bank.gov.ua.

Опубликовано Национальный банк Украины Понедельник, 4 мая 2020 г.

Напомним, по данным НБУ, введение карантинных мероприятий в Украине с середины марта 2020 года имело существенное влияние на показатели транспорта и большинство других секторов услуг.

По прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украинысократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).

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