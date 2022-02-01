Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу

"Северный поток-2" никогда не был сугубо экономическим проектом, как бы не пытались доказать обратное немецкие политики и их российские коллеги. Украина изначально настаивала и уверяла западных партнеров, что запуск трубопровода не только ударит по ее доходам от транзита газа в Европу, но и сделает страну более уязвимой в плане безопасности перед РФ.

Приложив руку к газовому кризису последних месяцев и разместив войска у границы Украины, российская сторона лишь усилила напряжение. РФ лишний раз подтвердила, что экономический шантаж и агрессивная внешняя политика являются неотъемлемыми атрибутами кремлевской власти. Что в конечном счете может определить судьбу СП-2.

Газопровод уже несколько месяцев как достроен и даже заполнен газом. Однако его запуск невозможен до сертификации оператора трубопровода, как того требует европейское законодательство. Сертификация приостановлена из-за технических причин. Возобновление процедуры во многом зависит от политической обстановки.

Западные политики все чаще вспоминают "Северный поток-2" в контексте возможных санкций против РФ, как один из рычагов давления на Кремль за агрессию против Украины. Проект нужно полностью остановить, если Россия вторгнется в Украину, заявила накануне глава МИД Британии Лиз Трасс. Несколькими днями ранее этот же тезис озвучил руководитель французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан.

Германия, ранее лояльная к Москве в вопросах "Северного потока-2", после смены правительства и эскалации у границ Украины стала занимать более жесткую позицию. "На случай новой агрессии у нас есть широкий спектр ответов, включая ответы по "Северному потоку-2", – сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая на прошлой неделе перед депутатами Бундестага.

Пока Россия не перешла от угроз вторжения к действиям, регулятор Германии Bundesnetzagentur – Федеральное сетевое агентство – работает по регламенту. Еще в ноябре ведомство приостановило сертификацию СП-2 до выполнения "Газпромом" некоторых условий. Речь идет о создании отдельной компании – оператора СП-2, как того требует закон. И формально в конце января РФ его выполнила, заявив о запуске компании Gas for Europe GmbH (GfE).

Россия пошла на уловку

Новая компания-оператор будет владеть и управлять 54-километровым участком газопровода в территориальных водах Германии, а также площадкой береговых объектов в г. Любмин.

"Компания была основана для обеспечения соблюдения закона об энергетике Германии (EnWG), который переводит директиву ЕС по газу в немецкое законодательство. В центре внимания новой компании, когда она начнет свою деятельность, будет продвижение процедуры сертификации в качестве независимого оператора передачи в координации с Bundesnetzagentur", – говорится в заявлении GfE.

Сертификация в BNetzA началась 8 сентября и должна была длиться четыре месяца, но в середине ноября ее приостановили. Сейчас, после создания новой компании, процесс должен возобновиться. Только прежде GfE нужно представить регулятору пакет необходимых для этого документов.

Если процедуру продолжат в ближайшее время, свое заключение Bundesnetzagentur может вынести к середине марта или к апрелю. После этого решение должно быть согласовано с правительством Германии и направлено в Еврокомиссию, которая в течение двух месяцев (возможно продление до 4-х месяцев) должна подтвердить сертификацию.

Если следовать графику и идти сугубо по процедуре, запуск газопровода теоретически мог бы состояться в начале лета. Но в самом BNetzA не исключают, что сроки затянутся.

"Решение о сертификации оператора газопровода "Северный поток-2" едва ли будет принято до конца июня, несмотря на учреждение Nord Stream 2 AG дочерней структуры в Германии", – сказал на днях глава регулятора Йохен Хоманн. Он отметил, что необходимые документы от GfE еще не поступили.

Если к бумагам вопросов не будет, то регулятор может принять положительное решение, поскольку "Газпром" формально выполнил условия немецкого законодательства. Но Еврокомиссия вряд ли сможет согласовать сертификацию, поскольку функции поставок и транспортировки газа полностью не разделены.

Дело в том, что оператор GfE будет управлять лишь частью газопровода в 54 км из общих 1234 км (две нитки 2468 км). Остальная часть "трубы" остается под управлением "Газпрома", который является и поставщиком, и фактически контролирует транспортирующую компанию. К слову, в набсовет GfE вошла генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

Создание оператора в таком виде – это уловка со стороны России, чтобы обойти условия европейского законодательства. Еще в прошлом году в интервью РБК-Украина старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн уверял, что США и Германия обсуждали вопрос о недопустимости такого варианта.

Манипуляция и попытка шантажа Европы

В Украине видят явное нарушение со стороны "Газпрома" в этом вопросе. Глава НАК "Нафтогаз " Юрий Витренко назвал создание оператора лишь для части газопровода "манипуляцией" со стороны России, желанием быть выше закона и продолжать шантажировать Европу газом.

Генеральный директор Еврокомиссии по энергетическим вопросам Клаус-Дитер Борхардт, как напомнил Витренко, ранее предупреждал: "Если Газпром останется владельцем части "Северного потока-2" от российского берега до точки входа в территориальные воды Германии, а другая компания будет владеть последними 54 километрами, это можно рассматривать как обход правил об анбандлинге".

В НАК рассчитывают, что регулятор и правительство Германии все же "не позволят Путину устраивать юридические трюки" и пренебрегать европейскими нормами и законами. Особенно в условиях возможного усиления агрессии со стороны РФ в отношении Украины. Не говоря о том, что такое "позволение" явно не вписывается в общую риторику западных стран, предупреждающих РФ о жестких санкциях.

К настоящему времени сертификация не может быть завершена, поскольку газопровод СП-2 не соответствует газовой директиве ЄС в части анбандлинга, соглашается директор энергопрограмм "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"В данном случае конечный собственник и оператора, и поставщика единый – "Газпром". Российская сторона это отлично понимает и пытается продавить сертификацию неправовыми методами – усушкой газового рынка в условиях большого дефицита газа. Москва рассчитывает, что ФРГ не выдержит этого беспрецедентного давления и регулятор даст "добро", несмотря на очевидное нарушение законов ЕС и ФРГ", – полагает Омельченко.

Запасы газа в хранилищах ЕС действительно сокращаются. Как заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, этот дефицит в значительной мере возник из-за "Газпрома". "Примерно половина этого дефицита связана с низким уровнем запасов на объектах компании в ЕС, хотя она контролирует лишь 10 процентов суммарных мощностей ПХГ в ЕС", – пояснил Бироль.

Официальный Берлин, как считает Омельченко, поставил себя почти в полную энергетическую зависимость от Кремля. И эта ситуация может отразиться при решении вопроса сертификации СП-2 немецким регулятором, считает эксперт.

"В шахматах такая позиция называется цугцванг. Для ФРГ такая ситуация вдвойне обидней из-за того, что предыдущее политическое руководство во главе с Меркель самостоятельно создало для своей страны колоссальные проблемы энергетической безопасности. Сможет ли немецкий регулятор в таких условиях выполнить закон – непонятно", – сказал он РБК-Украина.

Если даже регулятор одобрит сертификацию, Еврокомиссия вряд ли подтвердит такое решение из-за серьезного разногласия по вопросу необходимости нового газопровода между членами ЕС, полагает Омельченко. Против запуска объекта активно выступает Латвия, Литва и Польша. А ранее опасения по поводу СП-2 высказывали Дания, Чехия, Эстония, Венгрия, Словакия, Румыния и Хорватия. Политическая агрессивная позиция РФ по отношению к Украине может лишь усугубить разногласия в ЕС о целесообразности запуска СП.

Европа ищет альтернативу

В Европе уже ищут альтернативу поставкам газа из России. В ЕС увеличились поставки сжиженного газа (СПГ) из США. По словам высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля, также идут переговоры с Катаром и Азербайджаном.

"Мы намерены работать вместе, в тесном сотрудничестве со странами-членами ЕС, над поставками СПГ для обеспечения безопасности поставок и планирования на случай непредвиденных обстоятельств", – сказано в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Детально обсудить вопрос сотрудничества в энергосфере планируется 7 февраля на заседании Энергетического совета США-ЕС. По информации издания, представители Украины не будут принимать участие в форуме, но Киев ведет активный диалог по энергетической теме, как с США, так и с ЕС.

В украинском правительстве призывают сохранять спокойствие и убеждают, что текущий отопительный сезон будет пройден без сбоев. "Нафтогаз" планирует начать импорт газа из Европы в феврале. Но из-за дороговизны и нехватки средств объемы закачки будут довольно малы.

Где и как собираются закупать газ на следующую зиму, в Кабмине и в НАК пока не говорят. Но уже ясно, что существенного снижения цен на энергоресурсы не будет. Прежде всего, из-за нежелания "Газпрома" увеличивать поставки газа в Европу через Украину, а также в связи с туманными перспективами по СП-2.

Если в ЕС и найдут альтернативные пути поставок газа, цены на него из-за логистики также будут сохраняться на достаточно высоком уровне. По оценкам МВФ, в 2022 году стоимость газа в мире вырастет на 58%.