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Боррель о возможной остановке поставок газа Россией в Европу: "Мы готовы"

Новина українською →
Бельгия, Понедельник 31 января 2022 05:26
Боррель о возможной остановке поставок газа Россией в Европу: "Мы готовы" Фото: Жозеп Боррель, высокий представитель Евросоюза (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Евросоюз готовится к возможной остановке или сокращению поставок газа в Европу. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог Жозепа Борреля.

По его словам, Евросоюз рассматривает разные варианты, поддерживая Украину. При этом также учитываются варианты, если Россия сократит или вообще остановит поставки газа в Европу.

"Мы готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу, и мы рассматриваем все варианты. Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в том числе путем работы с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или остановить поставки", - пишет Боррель в своем блоге.

Он также отметил, что Евросоюз готов ввести санкции, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе и не собирается отступать в вопросе поддержки Украины.

"Европейский Союз не откажется от своей поддержки суверенитета Украины, ее территориальной целостности и ее права на самоопределение. Украина - наш партнер и сосед: ее безопасность - это наша безопасность", - говорится в заявлении.

Напомним, что в НАТО также заговорили об угрозе остановки Россией поставок газа в Европу. Там рассказали о возможных планах решения проблемы.

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