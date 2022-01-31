Боррель о возможной остановке поставок газа Россией в Европу: "Мы готовы"

Евросоюз готовится к возможной остановке или сокращению поставок газа в Европу. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог Жозепа Борреля.

По его словам, Евросоюз рассматривает разные варианты, поддерживая Украину. При этом также учитываются варианты, если Россия сократит или вообще остановит поставки газа в Европу.

"Мы готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу, и мы рассматриваем все варианты. Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в том числе путем работы с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или остановить поставки", - пишет Боррель в своем блоге.

Он также отметил, что Евросоюз готов ввести санкции, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе и не собирается отступать в вопросе поддержки Украины.