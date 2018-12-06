УАПЦ не будет выдвигать кандидата на предстоятеля Украинской поместной церкви

Фото: владыка Герман (uapc.te.ua)

По состоянию на 5 декабря епископы еще не получили от Вселенского патриархата приглашений на Объединительный собор

От Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) никто не будет подавать свою кандидатуру на пост предстоятеля будущей Украинской поместной православной церкви. Об этом сообщил архиепископ Черновицкий и Хотинский УАПЦ владыка Герман, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

"По идее каждый епископ может стать предстоятелем. Никто из епископов УАПЦ, начиная с предстоятеля нашей церкви, не собирается выставлять свою кандидатуру. Но я готов голосовать за другого кандидата", - сказал владыка Герман.

Он также сообщил, что по состоянию на 5 декабря ни он, ни другие епископы еще не получили от Вселенского патриархата приглашение на Объединительный собор, на котором будут избирать главу поместной церкви.

Напомним, Объединительный архиерейский собор состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве. На нем должны провозгласить создание автокефальной Православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля.