В ожидании переговоров. Чего добилась "нормандская четверка" за почти 8 лет

Встреча "нормандской четверки" на уровне лидеров стран может состояться в ближайшее время. Возобновление переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе инициировали Франция и Германия. С прошлой встречи глав государств в прошло уже более двух лет.

Подробно о будущих переговорах и истории нормандского формата - в материале РБК-Украина ниже.

Нормандские переговоры возвращаются в "рабочий режим"

7 января президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц предложили провести новую встречу глав государств в нормандском формате в течение ближайших недель.

Позже в МИД Франции заявили, что нормандский формат возвращается в рабочее состояние. В январе представители Франции и Германии уже провели консультации в Киеве и Москве.

Как сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, на столе переговоров находятся такие вопросы, как обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения.

Украина готова к активизации переговоров, Россия выдвинула условие

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к принятию решений в рамках нового нормандского саммита. По словам главы государства, наступило время предметно договариваться о прекращении конфликта.

В свою очередь российская сторона также сообщила о готовности предметно договариваться. Однако в Кремле считают, что сначала необходимо выполнить ранее достигнутые договоренности.

Владимир Путин назвал условием проведения следующей нормандской встречи выполнение "конкретных шагов киевской власти по реализации минского "Комплекса мер", но какие именно это шаги глава РФ не уточнил.

Когда и почему был создан нормандский формат

После аннексии Крыма и началом вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году, на тот момент президент Франции Франсуа Олланд выступил с миротворческой миссией.

Олланд пригласил в Нормандию для проведения переговоров главу РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко. Канцлер Германии Ангела Меркель также поддержала усилия по урегулированию кризиса и присутствовала на встрече.

Первые переговоры "нормандской четверки" в таком составе состоялись 6 июня 2014 года. С того времени лидеры стран встречались еще 5 раз - в Милане, Минске, дважды в Париже и Берлине. Именно в Германии в 2019 году прошла последняя личная встреча лидеров.

В дальнейшем нормандские переговоры проходили только на уровне советников. В сентябре 2020 представители лидеров "четверки" встретились в Берлине. Позже переговоры перешли в онлайн-формат.

Решения "нормандской четверки"

Одним из наиболее важных стал февральский саммит в Минске в 2015 году. На протяжении 17 часов лидеры стран обсуждали комплекс мер по урегулированию конфликта на Донбассе - Минские соглашения. Они предусматривали прекращение огня, отвод войск и вооружений с линии разграничения, обмен пленными, допуск миссии ОБСЕ к мониторингу ситуации, децентрализация власти принятие Украиной закона об особом статусе Донбассе

По итогам переговоров в октябре 2015 Минские соглашения продлили на 2016-й. Также на той встрече глава МИД Германии Франк Вальтер Штайнмайер предложил механизм предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого порядка местного самоуправления и проведения там местных выборов - "формула Штайнмайера".

В 2016 году встреча "нормандской четверки" состоялась в Берлине на фоне конфликтной ситуации с отводом вооружений на трех участках линии разграничения на Донбассе. Участники переговоров предприняли попытку перезапустить Минский процесс, но безуспешно. Переговоры возобновились лишь спустя три года.

На саммите 2019 года в Париже Украину представлял новоизбранный президент Владимир Зеленский. На саммите обсудили новую последовательность введения Минских соглашений и утвердили "формулу Штайнмайера". Также президент Украины озвучил "красные линии" - невозможность федерализации и влияния на вектор развития Украины.

Участники переговоров

В состав участников нормандских саммитов входят главы государств и правительств, министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России, политические советники.

Действующие участники нормандского формата - президенты Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Главы МИД - Дмитрий Кулеба (Украина), Жан-Ив Ле Дриан (Франция), Сергей Лавров (Россия), Анналена Бербок (Германия).

Политическим советником Владимира Зеленского в нормандском формате является глава ОП Андрей Ермак, советник от России - Дмитрий Козак, от Германии - Йенс Плетнер, от Франции - Эммануэль Бонн.

Бывшие участники нормандских саммитов - Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Зигмар Габриэль, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус, Жан-Марк Эро, Хайко Маас, Вадим Пристайко, Павел Климкин.