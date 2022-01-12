В очікуванні переговорів. Чого досягла "нормандська четвірка" за майже 8 років

Зустріч "нормандської четвірки" на рівні лідерів країн може відбутися найближчим часом. Відновлення переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі ініціювали Франція та Німеччина. З минулої зустрічі глав держав минуло вже понад два роки.

Докладно про майбутні переговори та історію нормандського формату в матеріалі РБК-Україна нижче.

Нормандські переговори повертаються до "робочого режиму"

7 січня президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонували провести нову зустріч глав держав у нормандському форматі протягом найближчих тижнів.

Пізніше у МЗС Франції заявили, що нормандський формат повертається до робочого стану. У січні представники Франції та Німеччини вже провели консультації у Києві та Москві.

Як повідомив глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан, на столі переговорів знаходяться такі питання, як обмін полоненими, гуманітарні перспективи, відведення важкого озброєння.

Україна готова до активізації переговорів, Росія висунула умову

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність до прийняття рішень у рамках нового нормандського саміту. За словами глави держави, настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту.

У свою чергу російська сторона також повідомила про готовність предметно домовлятися. Однак у Кремлі вважають, що спочатку необхідно виконати раніше досягнуті домовленості.

Володимир Путін назвав умовою проведення наступної нормандської зустрічі виконання "конкретних кроків київської влади щодо реалізації мінського "Комплексу заходів", але які саме ці кроки глава РФ не уточнив.

Коли і чому було створено нормандський формат

Після анексії Криму та початком збройного конфлікту на Донбасі у 2014 році, на той момент президент Франції Франсуа Олланд виступив із миротворчою місією.

Олланд запросив до Нормандії для проведення переговорів главу РФ Володимира Путіна та президента України Петра Порошенка. Канцлер Німеччини Ангела Меркель також підтримала зусилля щодо врегулювання кризи та була присутня на зустрічі.

Перші переговори "нормандської четвірки" у такому складі відбулися 6 червня 2014 року. З того часу лідери країн зустрічалися ще 5 разів – у Мілані, Мінську, двічі у Парижі та Берліні. Саме у Німеччині у 2019 році пройшла остання особиста зустріч лідерів.

Надалі нормандські переговори проходили лише на рівні радників. У вересні 2020 року представники лідерів "четвірки" зустрілися в Берліні. Пізніше переговори перейшли в онлайн-формат.

Рішення "нормандської четвірки"

Одним із найважливіших став лютневий саміт у Мінську у 2015 році. Протягом 17 години лідери країн обговорювали комплекс заходів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі - Мінські угоди. Вони передбачали припинення вогню, відведення військ та озброєнь з лінії розмежування, обмін полоненими, допуск місії ОБСЄ до моніторингу ситуації, децентралізація влади, прийняття Україною закону про особливий статус Донбасу.

За підсумками переговорів у жовтні 2015 року Мінські угоди продовжили на 2016-й. Також під час тієї зустрічі глава МЗС Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр запропонував механізм надання окремим районам Донецької та Луганської областей особливого порядку місцевого самоврядування та проведення там місцевих виборів - "формула Штайнмаєра".

У 2016 році зустріч "нормандської четвірки" відбулася у Берліні на тлі конфліктної ситуації з відведенням озброєнь на трьох дільницях лінії розмежування на Донбасі. Учасники переговорів спробували перезапустити Мінський процес, але безуспішно. Переговори відновилися лише через три роки.

На саміті 2019 року у Парижі Україну представляв новообраний президент Володимир Зеленський. На саміті обговорили нову послідовність запровадження Мінських угод та затвердили "формулу Штайнмаєра". Також президент України озвучив "червоні лінії" - неможливість федералізації та впливу на вектор розвитку України.

Учасники переговорів

До складу учасників нормандських самітів входять глави держав та урядів, міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії, політичні радники.

Діючі учасники нормандського формату – президенти Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та Володимир Путін, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Глави МЗС – Дмитро Кулеба (Україна), Жан-Ів Ле Дріан (Франція), Сергій Лавров (Росія), Анналена Бербок (Німеччина).

Політичним радником Володимира Зеленського у нормандському форматі є Андрій Єрмак, радник від Росії – Дмитро Козак, від Німеччини – Йєнс Плетнер, від Франції – Еммануель Бонн.

Колишні учасники нормандських самітів – Петро Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Зігмар Габріель, Франк-Вальтер Штайнмаєр, Лоран Фабіус, Жан-Марк Еро, Хайко Маас, Вадим Пристайко, Павло Клімкін.