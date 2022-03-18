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В ожидании дефолта. Агентство S&P снова снизило рейтинг России

Фото: S&P Global Ratings снизило рейтинг России (spglobal.com)
Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг России с "ССС-" до "СС". Это произошло после того, как Россия сообщила о трудностях с выплатой долга по еврооблигациям 2023 и 2043 годов, номинированным в долларах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении агентства.

Агентство отмечает, что проблемы с платежами России связаны с международными санкциями в связи с вторжением Москвы в Украину. Санкции сократили доступные валютные резервы страны и ограничили ее доступ к мировой финансовой системе.

"Хотя публичные заявления Минфина России позволяют нам предположить, что правительство в настоящее время все еще пытается перевести платеж держателям облигаций, мы считаем, что платежи по обслуживанию долга по еврооблигациям России со сроком погашения в ближайшие несколько недель могут столкнуться с аналогичными техническими трудностями", - говорится в сообщении.

Fitch и Moody's также выразили обеспокоенность по поводу способности России выполнить свои долговые обязательства, когда ранее в марте понизили рейтинг страны на несколько ступеней.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что если Россия произведет два купонных платежа на 117 млн долларов по долларовым облигациям США в рублях, это будет означать суверенный дефолт.

Однако Министерство финансов России 17 марта заявило, что его распоряжение о выплате процентов в размере 117 млн долларов по двум купонам еврооблигаций было выполнено.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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