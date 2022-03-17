Россия пока отказалась объявлять дефолт и заплатила по облигациям валютой

Министерство финансов России заявило, что его распоряжение о выплате процентов в размере 117 млн долларов по двум купонам еврооблигаций было выполнено. В дальнейшем оно проинформирует рынок отдельно о том, был ли платеж переведен на счет платежного агента Citibank.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Санкции из-за вторжения в Украину отрезали Россию от мировой финансовой системы и заблокировали большую часть ее золотовалютных резервов. Платеж по двум еврооблигациям, который должен быть произведен в среду, является первым испытанием для Москвы по выполнению своих обязательств по внешнему долгу после введения западных санкций.

Владелец облигаций из Европы сообщил Reuters в четверг, что некоторые держатели российских суверенных долларовых облигаций, которые должны были получить купонную выплату в среду, до сих пор не получили средства.

Министерство финансов планировало направить эквивалентную сумму процентных платежей в рублях, если платеж в долларах не дойдет до иностранных держателей облигаций, что, по данным рейтингового агентства Fitch, будет представлять собой суверенный дефолт

Россия имеет 15 международных облигаций номинальной стоимостью около 40 миллиардов долларов в обращении, около половины из них принадлежат международным инвесторам.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что если Россия произведет два купонных платежа на 117 млн долларов по долларовым облигациям США в рублях, это будет означать суверенный дефолт.

Fitch также сообщило, что рейтинг C в национальной валюте согласуется с тем, что Россия не предоставила иностранным инвесторам купоны по облигациям в национальной валюте, срок погашения которых истек 2 марта.

"Насколько мы понимаем, Министерство финансов России осуществило эти купонные выплаты по ОФЗ 2024 года Национальному расчетному депозитарию, но они не были выплачены иностранным инвесторам из-за ограничений Центрального банка России", - отмечает Fitch.