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Агентство Fitch предупредило о скором дефолте России

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Москва, Среда 16 марта 2022 09:29
Агентство Fitch предупредило о скором дефолте России Фото: Агентство Fitch предупредило о дефолте России (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что если Россия произведет два купонных платежа по долларовым облигациям США в рублях, это будет означать суверенный дефолт. Россия должна произвести два платежа в твердой валюте на сумму около 117 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

"Выплата в местной валюте купонов по еврооблигациям России в долларах США, подлежащих погашению 16 марта, в случае ее совершения будет представлять собой суверенный дефолт по истечении 30-дневного льготного периода", - говорится в заявлении Fitch.

Вторжение России в Украину в прошлом месяце вызвало санкции со всего мира, которые ограничили возможности Москвы в доступе и распределении наличных денег.

Fitch также сообщило, что рейтинг C в национальной валюте согласуется с тем, что Россия не предоставила иностранным инвесторам купоны по облигациям в национальной валюте, срок погашения которых истек 2 марта.

"Насколько мы понимаем, Министерство финансов России осуществило эти купонные выплаты по ОФЗ 2024 года Национальному расчетному депозитарию, но они не были выплачены иностранным инвесторам из-за ограничений Центрального банка России", - отмечает Fitch.

"Это будет считаться дефолтом, если не будет устранено в течение 30 дней после наступления срока платежа", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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