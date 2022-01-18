Ожидаем деэскалации: канцлер Германии заявил о готовности к серьезному диалогу с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию к деэскалации возле украинских границ. Германия готова к серьезному диалогу с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Шольца на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Германия считает нужным решать разногласия с РФ путем диалога в разных форматах.
"Ожидаем от России деэскалации, к этому относится сокращение войск на границе. Мы готовы к серьезному диалогу по вопросам безопасности в Европе", - заявил канцлер.
По его словам, Берлин хочет "конструктивных отношений" с Москвой и "не заинтересован в долгосрочной напряженности".
Ранее он заявил, что Германия ждет шагов от России по снижению напряженности возле Украины.
Также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пригрозила России последствиями в случае вторжения в Украину, заявив, что Берлин может ввести меры против газопровода "Северный поток-2".