Ожидаем деэскалации: канцлер Германии заявил о готовности к серьезному диалогу с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию к деэскалации возле украинских границ. Германия готова к серьезному диалогу с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление Шольца на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Германия считает нужным решать разногласия с РФ путем диалога в разных форматах.

"Ожидаем от России деэскалации, к этому относится сокращение войск на границе. Мы готовы к серьезному диалогу по вопросам безопасности в Европе", - заявил канцлер.

По его словам, Берлин хочет "конструктивных отношений" с Москвой и "не заинтересован в долгосрочной напряженности".