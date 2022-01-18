UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ожидаем деэскалации: канцлер Германии заявил о готовности к серьезному диалогу с Россией

Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию к деэскалации возле украинских границ. Германия готова к серьезному диалогу с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Шольца на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Германия считает нужным решать разногласия с РФ путем диалога в разных форматах.

"Ожидаем от России деэскалации, к этому относится сокращение войск на границе. Мы готовы к серьезному диалогу по вопросам безопасности в Европе", - заявил канцлер.

По его словам, Берлин хочет "конструктивных отношений" с Москвой и "не заинтересован в долгосрочной напряженности".

Ранее он заявил, что Германия ждет шагов от России по снижению напряженности возле Украины.

Также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пригрозила России последствиями в случае вторжения в Украину, заявив, что Берлин может ввести меры против газопровода "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияРоссийская ФедерацияУкраина