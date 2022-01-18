Очікуємо деескалації: канцлер Німеччини заявив про готовність до серйозного діалогу з Росією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Росію до деескалації біля українських кордонів. Німеччина готова до серйозного діалогу з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Шольца на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Німеччина вважає за потрібне вирішувати розбіжності з РФ шляхом діалогу в різних форматах.
"Очікуємо від Росії деескалації, до цього відноситься скорочення військ на кордоні. Ми готові до серйозного діалогу з питань безпеки в Європі", - заявив канцлер.
За його словами, Берлін хоче "конструктивних відносин" з Москвою і "не зацікавлений у довгостроковій напруженості".
Раніше він заявив, що Німеччина чекає кроків від Росії щодо зниження напруженості біля України.
Також міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пригрозила Росії наслідками у разі вторгнення в Україну, заявивши, що Берлін може ввести заходи проти газопроводу "Північний потік-2".