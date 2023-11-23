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Ожеледиця й до 50 см снігу. В ДСНС попередили про негоду найближчими днями

Фото: в ДСНС попередили про негоду найближчими днями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Найближчими днями в низці областей України очікується суттєве погіршення погоди. Попереджають про ожеледицю, хуртовину й приріст снігового покрову до 50 сантиметрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

26 й 27 листопада сильні снігопади можна очікувати в: 

  • Києві;
  • Київській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Черкаській області;
  • Одеській області.

Зокрема мокрий сніг, дощ й місцями ожеледь очікуються в: 

  • Сумській області; 
  • Полтавській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Миколаївській області; 

"Приріст снігового покриву 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця", - пише пресслужба. 

Зокрема значні дощі в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму. 

Вітер: 

  • в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; 
  • у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с; 
  • на акваторії Чорного моря очікується до 25-30 м/с, висота хвиль до 20-30 дм й вночі 27 листопада - до 30-50 дм. 

"Закликаємо бути обережними в ці дні і дотримуватися правил безпеки! Краще не плануйте дальні мандрівки на цей час", - пише пресслужба. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптика Наталка Діденко дала прогноз погоди на завтра, 24 листопада. Його можна прочитати за посиланням.

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