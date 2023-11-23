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Гололедица и до 50 см снега. В ГСЧС предупредили о непогоде в ближайшие дни

Фото: в ГСЧС предупредили о непогоде в ближайшие дни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшие дни в ряде областей Украины ожидается существенное ухудшение погоды. Предупреждают о гололеде, метели и прирост снежного покрова до 50 сантиметров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

26 и 27 ноября сильные снегопады можно ожидать в: 

  • Киеве;
  • Киевской области; 
  • Черниговской области; 
  • Черкасской области;
  • Одесской области.

В частности мокрый снег, дождь и местами гололед ожидаются в: 

  • Сумской области; 
  • Полтавской области; 
  • Кировоградской области; 
  • Николаевской области; 

"Прирост снежного покрова 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются метели, снежные заносы, на дорогах гололедица", - пишет пресс-служба.

В частности значительные дожди в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму. 

Ветер: 

  • в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; 
  • в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с; 
  • на акватории Черного моря ожидается до 25-30 м/с, высота волн до 20-30 дм и ночью 27 ноября - до 30-50 дм. 

"Призываем быть осторожными в эти дни и соблюдать правила безопасности! Лучше не планируйте дальние путешествия на это время", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптика Наталья Диденко дала прогноз погоды на завтра, 24 ноября. Его можно прочитать по ссылке.

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