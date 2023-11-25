Ожеледиця та сніг: що потрібно знати водіям та як безпечно їздити в негоду

Правоохоронці радять водіям подбати про безпеку автомобіля. Найголовніше - потрібно замінити літню гуму на зимову.

Українцям радять під час хуртовини залишатися вдома. Але якщо опинилися за кермом, потрібно:

дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснювати ризикованих маневрів;

під час поїздок в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар та протитуманними ліхтарями;

заздалегідь знижувати швидкість перед поворотами й перехрестями, а також світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами;

користуватися засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Негода в Україні

Нагадаємо, синоптики попереджають, що найближчими днями погода в Україні знову погіршиться. Синоптики прогнозують хуртовини та штормовий вітер.

Влада Києва повідомила жителів, що 26 листопада й вночі 27 листопада очікується негода - сніг та шквальний вітер. Тому в'їзд вантажівок у столицю буде обмежений.