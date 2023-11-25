Ожеледиця та сніг: що потрібно знати водіям та як безпечно їздити в негоду

Негода в Україні спричини десятки аварій на дорогах. Поліція дала поради водіям, як безпечно їздити в ожеледицю та сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію.
Правоохоронці радять водіям подбати про безпеку автомобіля. Найголовніше - потрібно замінити літню гуму на зимову.
Українцям радять під час хуртовини залишатися вдома. Але якщо опинилися за кермом, потрібно:
Нагадаємо, синоптики попереджають, що найближчими днями погода в Україні знову погіршиться. Синоптики прогнозують хуртовини та штормовий вітер.
Влада Києва повідомила жителів, що 26 листопада й вночі 27 листопада очікується негода - сніг та шквальний вітер. Тому в'їзд вантажівок у столицю буде обмежений.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.