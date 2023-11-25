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Ожеледиця та сніг: що потрібно знати водіям та як безпечно їздити в негоду

Фото: поліція пояснила, як безпечно їздити в ожеледицю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Негода в Україні спричини десятки аварій на дорогах. Поліція дала поради водіям, як безпечно їздити в ожеледицю та сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію.

Правоохоронці радять водіям подбати про безпеку автомобіля. Найголовніше - потрібно замінити літню гуму на зимову.

Українцям радять під час хуртовини залишатися вдома. Але якщо опинилися за кермом, потрібно:

  • дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснювати ризикованих маневрів;
  • під час поїздок в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар та протитуманними ліхтарями;
  • заздалегідь знижувати швидкість перед поворотами й перехрестями, а також світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами;
  • користуватися засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Негода в Україні

Нагадаємо, синоптики попереджають, що найближчими днями погода в Україні знову погіршиться. Синоптики прогнозують хуртовини та штормовий вітер.

Влада Києва повідомила жителів, що 26 листопада й вночі 27 листопада очікується негода - сніг та шквальний вітер. Тому в'їзд вантажівок у столицю буде обмежений.

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