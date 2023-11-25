Гололед и снег: что нужно знать водителям и как безопасно ездить в непогоду

Непогода в Украине привела к десяткам аварий на дорогах. Полиция дала советы водителям, как безопасно ездить в гололед и снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию.
Правоохранители советуют водителям позаботиться о безопасности автомобиля. Самое главное - нужно заменить летнюю резину на зимнюю.
Украинцам советуют во время вьюги оставаться дома. Но если оказались за рулем, нужно:
Напомним, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погода в Украине снова ухудшится. Синоптики прогнозируют метели и штормовой ветер.
Власти Киева сообщили жителям, что 26 ноября и ночью 27 ноября ожидается непогода - снег и шквальный ветер. Поэтому въезд фур в столицу будет ограничен.
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