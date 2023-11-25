Гололед и снег: что нужно знать водителям и как безопасно ездить в непогоду

Правоохранители советуют водителям позаботиться о безопасности автомобиля. Самое главное - нужно заменить летнюю резину на зимнюю.

Украинцам советуют во время вьюги оставаться дома. Но если оказались за рулем, нужно:

соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, не совершать рискованных маневров;

во время поездок в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями;

заранее снижать скорость перед поворотами и перекрестками, светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами;

пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

Непогода в Украине

Напомним, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погода в Украине снова ухудшится. Синоптики прогнозируют метели и штормовой ветер.

Власти Киева сообщили жителям, что 26 ноября и ночью 27 ноября ожидается непогода - снег и шквальный ветер. Поэтому въезд фур в столицу будет ограничен.