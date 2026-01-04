Ожеледиця та пориви вітру до 20 м/с: якою буде погода 4 січня

У неділю, 4 січня, в Україні очікується хмарна погода, сильні пориви вітру та складні погодні умови на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, на півдні та сході країни, а вдень також у центральних областях, пройдуть мокрий сніг і дощ. Місцями можливе налипання мокрого снігу та утворення ожеледі.
На решті території істотних опадів не очікується, проте на дорогах, окрім південних регіонів, подекуди утвориться ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний і південний, зі швидкістю 7–12 м/с. У південно-східних областях місцями прогнозуються пориви до 15–20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме до 10 градусів морозу, у Карпатах - до 13 градусів морозу. Вдень у більшості регіонів очікується до 5 градусів морозу.
На півдні та південному сході вночі температура коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень підніметься до 6 градусів тепла, а в Криму - до 9 градусів.
У Київській області та Києві 4 січня буде хмарно, без опадів. На дорогах області місцями прогнозується ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура в області вночі становитиме 5–10 градусів морозу, вдень - від 0 до 5 градусів морозу.
У Києві вночі очікується до 8 градусів морозу, вдень - до 3 градусів морозу.
