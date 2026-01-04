Ожеледиця та пориви вітру до 20 м/с: якою буде погода 4 січня

У неділю, 4 січня, в Україні очікується хмарна погода, сильні пориви вітру та складні погодні умови на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, на півдні та сході країни, а вдень також у центральних областях, пройдуть мокрий сніг і дощ. Місцями можливе налипання мокрого снігу та утворення ожеледі.

На решті території істотних опадів не очікується, проте на дорогах, окрім південних регіонів, подекуди утвориться ожеледиця.

Вітер та температурний режим

Вітер переважно південно-західний і південний, зі швидкістю 7–12 м/с. У південно-східних областях місцями прогнозуються пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме до 10 градусів морозу, у Карпатах - до 13 градусів морозу. Вдень у більшості регіонів очікується до 5 градусів морозу.



На півдні та південному сході вночі температура коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень підніметься до 6 градусів тепла, а в Криму - до 9 градусів.

Погода на Київщині та в столиці

У Київській області та Києві 4 січня буде хмарно, без опадів. На дорогах області місцями прогнозується ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура в області вночі становитиме 5–10 градусів морозу, вдень - від 0 до 5 градусів морозу.

У Києві вночі очікується до 8 градусів морозу, вдень - до 3 градусів морозу.