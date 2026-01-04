ua en ru
Гололедица и порывы ветра до 20 м/с: какой будет погода 4 января

Украина, Воскресенье 04 января 2026 07:00
UA EN RU
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на 4 января(GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 4 января, в Украине ожидается облачная погода, сильные порывы ветра и сложные погодные условия на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, на юге и востоке страны, а днем также в центральных областях, пройдут мокрый снег и дождь. Местами возможно налипание мокрого снега и образование гололеда.

На остальной территории существенных осадков не ожидается, однако на дорогах, кроме южных регионов, местами образуется гололедица.

Ветер и температурный режим

Ветер преимущественно юго-западный и южный, со скоростью 7-12 м/с. В юго-восточных областях местами прогнозируются порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит до 10 градусов мороза, в Карпатах - до 13 градусов мороза. Днем в большинстве регионов ожидается до 5 градусов мороза.
Гололедица и порывы ветра до 20 м/с: какой будет погода 4 января

На юге и юго-востоке ночью температура будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем поднимется до 6 градусов тепла, а в Крыму - до 9 градусов.

Погода на Киевщине и в столице

В Киевской области и Киеве 4 января будет облачно, без осадков. На дорогах области местами прогнозируется гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в области ночью составит 5-10 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов мороза.

В Киеве ночью ожидается до 8 градусов мороза, днем - до 3 градусов мороза.

Ранее синоптики сообщали, когда фактически стартовала метеорологическая зима в столице. Также Укргидрометцентр обнародовал климатический обзор второго зимнего месяца и рассказал, какой погоды стоит ожидать в январе 2026 года.

