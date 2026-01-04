Гололедица и порывы ветра до 20 м/с: какой будет погода 4 января
В воскресенье, 4 января, в Украине ожидается облачная погода, сильные порывы ветра и сложные погодные условия на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, на юге и востоке страны, а днем также в центральных областях, пройдут мокрый снег и дождь. Местами возможно налипание мокрого снега и образование гололеда.
На остальной территории существенных осадков не ожидается, однако на дорогах, кроме южных регионов, местами образуется гололедица.
Ветер и температурный режим
Ветер преимущественно юго-западный и южный, со скоростью 7-12 м/с. В юго-восточных областях местами прогнозируются порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит до 10 градусов мороза, в Карпатах - до 13 градусов мороза. Днем в большинстве регионов ожидается до 5 градусов мороза.
На юге и юго-востоке ночью температура будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем поднимется до 6 градусов тепла, а в Крыму - до 9 градусов.
Погода на Киевщине и в столице
В Киевской области и Киеве 4 января будет облачно, без осадков. На дорогах области местами прогнозируется гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в области ночью составит 5-10 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов мороза.
В Киеве ночью ожидается до 8 градусов мороза, днем - до 3 градусов мороза.
