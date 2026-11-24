Дороги Києва та області 25 листопада будуть небезпечними через ожеледицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український гідрометцентр".

Ожеледиця на Київщині та у столиці

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та міста Києва.



"Вночі та вранці 25 листопада на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.



Також заявлено І рівень небезпечності - жовтий.



"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - прогнозують фахівці.

Раніше РБК-Україна писало, що погода в Україні 25 листопада нагадуватиме по-справжньому зимову. Місцями прогнозують сніг, пориви вітру, мороз та ожеледицю.

В цілому погода в Україні впродовж доби 25 листопада очікується хмарна, з проясненнями.