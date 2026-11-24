Дороги Киева и области 25 ноября будут опасны из-за гололедицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинский гидрометцентр".

Гололедица на Киевщине и в столице

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и города Киева.



"Ночью и утром 25 ноября на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.



Также заявлен I уровень опасности - желтый.



"Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта", - прогнозируют специалисты.

Ранее РБК-Украина писала, что погода в Украине 25 ноября будет напоминать по-настоящему зимнюю. Местами прогнозируют снег, порывы ветра, мороз и гололедицу.

В целом, погода в Украине в течение суток 25 ноября ожидается облачная, с прояснениями.