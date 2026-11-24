Гололедица скует дороги Киева и области 25 ноября
Дороги Киева и области 25 ноября будут опасны из-за гололедицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинский гидрометцентр".
Гололедица на Киевщине и в столице
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и города Киева.
"Ночью и утром 25 ноября на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Также заявлен I уровень опасности - желтый.
"Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта", - прогнозируют специалисты.
Ранее РБК-Украина писала, что погода в Украине 25 ноября будет напоминать по-настоящему зимнюю. Местами прогнозируют снег, порывы ветра, мороз и гололедицу.
В целом, погода в Украине в течение суток 25 ноября ожидается облачная, с прояснениями.
Кроме того, стало известно, какой может быть зима в Украине и повлияет ли на нее "супер" Эль-Ниньо.