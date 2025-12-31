Ожеледиця і сильний вітер: яку погоду чекати українцям наприкінці року

За її словами, завершення року відбудеться у повній відповідності до природного календаря - з похолоданням і зимовими опадами. У більшості регіонів очікується періодичний сніг, а на півдні країни - мокрий сніг.

Морози та вітер наприкінці року

У ніч на 31 грудня температура повітря становитиме від -3 до -7 градусів, на сході та північному сході від -4 до -9 градусів. Вдень у середу в більшості областей прогнозують від -2 до -5 градусів морозу.

Вітер північно-західний, рвучкий, місцями сильний. Синоптик закликає бути обережними поблизу висотних будинків, дерев і рекламних конструкцій.

Погода в Києві

У столиці 31 грудня буде холодно та сніжно. Вночі температура опуститься до -7 градусів, удень очікується близько -5 градусів. Також прогнозують сильні пориви вітру та ожеледицю на дорогах.

Яким буде Новий рік

За прогнозом Діденко, морозна погода збережеться і 1 січня 2026 року, а також у ніч на 2 січня. У нічні години температура коливатиметься в межах від -7 до -14 градусів, удень 1 січня - від -4 до -7 градусів.

Водночас уже 2–3 січня очікується поступове потепління, хоча морозні хвилі ще повертатимуться - зима залишатиметься зимою.