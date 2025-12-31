RU

Общество Образование Деньги Изменения

Гололедица и сильный ветер: какую погоду ждать украинцам в конце года

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 31 декабря (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

31 декабря в Украине будет преобладать настоящая зимняя погода со снегом, морозом и сильным ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, завершение года состоится в полном соответствии с природным календарем - с похолоданием и зимними осадками. В большинстве регионов ожидается периодический снег, а на юге страны - мокрый снег.

Морозы и ветер в конце года

В ночь на 31 декабря температура воздуха составит от -3 до -7 градусов, на востоке и северо-востоке от -4 до -9 градусов. Днем в среду в большинстве областей прогнозируют от -2 до -5 градусов мороза.

Ветер северо-западный, порывистый, местами сильный. Синоптик призывает быть осторожными вблизи высотных домов, деревьев и рекламных конструкций.

Погода в Киеве

В столице 31 декабря будет холодно и снежно. Ночью температура опустится до -7 градусов, днем ожидается около -5 градусов. Также прогнозируют сильные порывы ветра и гололедицу на дорогах.

Каким будет Новый год

По прогнозу Диденко, морозная погода сохранится и 1 января 2026 года, а также в ночь на 2 января. В ночные часы температура будет колебаться в пределах от -7 до -14 градусов, днем 1 января - от -4 до -7 градусов.

При этом уже 2-3 января ожидается постепенное потепление, хотя морозные волны еще будут возвращаться - зима будет оставаться зимой.

 

Ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы и рассказали, какой погоды стоит ожидать в Украине в январе 2026 года.

