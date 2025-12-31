Гололедица и сильный ветер: какую погоду ждать украинцам в конце года

По ее словам, завершение года состоится в полном соответствии с природным календарем - с похолоданием и зимними осадками. В большинстве регионов ожидается периодический снег, а на юге страны - мокрый снег.

Морозы и ветер в конце года

В ночь на 31 декабря температура воздуха составит от -3 до -7 градусов, на востоке и северо-востоке от -4 до -9 градусов. Днем в среду в большинстве областей прогнозируют от -2 до -5 градусов мороза.

Ветер северо-западный, порывистый, местами сильный. Синоптик призывает быть осторожными вблизи высотных домов, деревьев и рекламных конструкций.

Погода в Киеве

В столице 31 декабря будет холодно и снежно. Ночью температура опустится до -7 градусов, днем ожидается около -5 градусов. Также прогнозируют сильные порывы ветра и гололедицу на дорогах.

Каким будет Новый год

По прогнозу Диденко, морозная погода сохранится и 1 января 2026 года, а также в ночь на 2 января. В ночные часы температура будет колебаться в пределах от -7 до -14 градусов, днем 1 января - от -4 до -7 градусов.

При этом уже 2-3 января ожидается постепенное потепление, хотя морозные волны еще будут возвращаться - зима будет оставаться зимой.