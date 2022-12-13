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Ожеледиця, але без дощу. Синоптик розповіла про погоду на завтра

Фото: синоптик розповіла про погоду на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 14 грудня, в більшості областей України - короткочасна пауза в опадах. На дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода в Україні

"Температура повітря нарешті вирівняється в межах країни: вночі -5-10 градусів, вдень -2-6 градусів, у південній частині традиційно вище, близько нуля", - розповіла вона.

Погода в Києві

"У Києві в середу без опадів. Вночі -5…-7 градусів, вдень -2…-4 градуси", - розповіла Діденко.

Як повідомлялось, Київ 12 грудня засипало снігом. Тому столичних водіїв закликали не виїжджати без потреби.

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