Гололед, но без дождя. Синоптик рассказала о погоде на завтра

В среду, 14 декабря, в большинстве областей Украины - кратковременная пауза в осадках. На дорогах гололед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Температура воздуха наконец-то выровняется в пределах страны: ночью -5-10 градусов, днем -2-6 градусов, в южной части традиционно выше, около нуля", - рассказала она.
"В Киеве без осадков. Ночью -5…-7 градусов, днем -2…-4 градуса", - рассказала Диденко.
Как сообщалось, Киев 12 декабря засыпало снегом. Поэтому столичных водителей просили не выезжать без надобности.
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