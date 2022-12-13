Ожеледиця, але без дощу. Синоптик розповіла про погоду на завтра

Фото: синоптик розповіла про погоду на завтра (GettyImages)

У середу, 14 грудня, в більшості областей України - короткочасна пауза в опадах. На дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода в Україні "Температура повітря нарешті вирівняється в межах країни: вночі -5-10 градусів, вдень -2-6 градусів, у південній частині традиційно вище, близько нуля", - розповіла вона. Погода в Києві "У Києві в середу без опадів. Вночі -5…-7 градусів, вдень -2…-4 градуси", - розповіла Діденко.