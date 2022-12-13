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Гололед, но без дождя. Синоптик рассказала о погоде на завтра

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Украина, Вторник 13 декабря 2022 16:01
Гололед, но без дождя. Синоптик рассказала о погоде на завтра Фото: синоптик рассказала о погоде на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 14 декабря, в большинстве областей Украины - кратковременная пауза в осадках. На дорогах гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

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"Температура воздуха наконец-то выровняется в пределах страны: ночью -5-10 градусов, днем -2-6 градусов, в южной части традиционно выше, около нуля", - рассказала она.

Погода в Киеве

"В Киеве без осадков. Ночью -5…-7 градусов, днем -2…-4 градуса", - рассказала Диденко.

Как сообщалось, Киев 12 декабря засыпало снегом. Поэтому столичных водителей просили не выезжать без надобности.

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