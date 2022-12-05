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Ожеледь та туман. ДСНС попередила про негоду в Івано-Франківській області

Фото: ДСНС попередила про негоду в Івано-Франківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Івано-Франківській області очікується ускладнення погодних умов. Негода триматиметься протягом наступної доби 6 грудня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Зазначається, що в другій половині дня 5 грудні, а також вночі й вранці 6 грудня в області та безпосередньо в Івано-Франківську очікується туман, погіршення видимості до 100-500 метрів та ожеледь.

"Протягом доби 6 грудня на дорогах збережеться ожеледиця (1 рівень небезпеки, жовтий)", - додає пресслужба.

ДСНС закликає бути обережними й дотримуватись правил безпеки під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними синоптиків, сьогодні в Україні очікується морозна погода, однак без опадів.

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ДСНСІвано-Франківська область