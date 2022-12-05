Гололедица и туман. ГСЧС предупредила о непогоде в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области ожидается усложнение погодных условий. Ненастье будет держаться в течение следующих суток 6 декабря.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
Отмечается, что во второй половине дня 5 декабря, а также ночью и утром 6 декабря в области и непосредственно в Ивано-Франковске ожидается туман, ухудшение видимости до 100-500 метров и гололедица.
"В течение суток 6 декабря на дорогах сохранится гололедица (1 уровень опасности, желтый)", - добавляет пресс-служба.
ГСЧС призывает быть осторожными и соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным синоптиков, сегодня в Украине ожидается морозная погода, однако без осадков.
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