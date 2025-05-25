"Озброїти Україну до зубів": у США закликали до жорсткої відповіді РФ після атак на Київ

Після масованих обстрілів України з боку Росії варто відкинути ідею мирних переговорів та перейти до рішучих дій. Зокрема озброїти українську армію без обмежень та запровадити максимальні санкції проти Москви.
Про це сказав республіканець Дон Бейкон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.
Бейкон відреагував на інформацію про російські атаки по Україні потягом цих вихідних.
"Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна", - наголосив Бейкон.
За його словами, Кремль продовжує агресію, маючи на меті підкорити Україну, і не зупиниться, доки не зіткнеться з рішучим опором.
"Його (Путіна, - ред.) мета - домінувати над Україною, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти", - підкреслив конгресмен.
Бейкон закликав США та союзників діяти безкомпромісно.
"США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном", - наголосив він.
Зауважимо, що Бейкон є одним із найпослідовніших прихильників України серед американських законодавців. Зокрема раніше цього року він опублікував статтю в The New York Times, у якій розкритикував занадто м'яке ставлення адміністрації американського президента Дональда Трампа до Росії.
Крім того, Бейкон став на сторону України, коли відбувся конфлікт між Трампом та українським президентом Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, що тоді Трамп заявив, що нібито рейтинг довіри до Зеленського серед українців становить 4%. А пізніше навіть заявив, що Зеленський є "диктатором без виборів".
На що Бейкон наголосив, що висловлювання американського лідера Трампа щодо президента Зеленського не відображають погляди всієї Республіканської партії США.
Зауважимо, що у ніч на 25 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну, випустивши сотні дронів і майже 70 ракет.
Зокрема під час атаки вибухи було зафіксовано в кількох регіонах країни - зокрема в Києві, Харкові, Конотопі, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові та Запорізькій області.
РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.
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