"Озброїти Україну до зубів": у США закликали до жорсткої відповіді РФ після атак на Київ

Бейкон відреагував на інформацію про російські атаки по Україні потягом цих вихідних.

"Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна", - наголосив Бейкон.

За його словами, Кремль продовжує агресію, маючи на меті підкорити Україну, і не зупиниться, доки не зіткнеться з рішучим опором.

"Його (Путіна, - ред.) мета - домінувати над Україною, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти", - підкреслив конгресмен.

Бейкон закликав США та союзників діяти безкомпромісно.

"США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном", - наголосив він.