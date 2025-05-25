"Вооружить Украину до зубов": в США призвали к жесткому ответу РФ после атак на Киев

После массированных обстрелов Украины со стороны России стоит отбросить идею мирных переговоров и перейти к решительным действиям. В частности вооружить украинскую армию без ограничений и ввести максимальные санкции против Москвы.
Об этом сказал республиканец Дон Бейкон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.
Бейкон отреагировал на информацию о российских атаках по Украине на этих выходных.
"Пришло время для честности. Мирные переговоры не имеют никакого влияния на (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина", - подчеркнул Бейкон.
По его словам, Кремль продолжает агрессию, имея целью подчинить Украину, и не остановится, пока не столкнется с решительным сопротивлением.
"Его (Путина, - ред.) цель - доминировать над Украиной, и он не остановится, пока не поймет, что не может победить", - подчеркнул конгрессмен.
Бейкон призвал США и союзников действовать бескомпромиссно.
"США и союзники должны вооружить Украину до зубов, ввести максимальные санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов российских активов за рубежом", - подчеркнул он.
Заметим, что Бейкон является одним из самых последовательных сторонников Украины среди американских законодателей. В частности, ранее в этом году он опубликовал статью в The New York Times, в которой раскритиковал слишком мягкое отношение администрации американского президента Дональда Трампа к России.
Кроме того, Бейкон стал на сторону Украины, когда произошел конфликт между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, что тогда Трамп заявил, что якобы рейтинг доверия к Зеленскому среди украинцев составляет 4%. А позже даже заявил, что Зеленский является "диктатором без выборов".
На что Бейкон отметил, что высказывания американского лидера Трампа в отношении президента Зеленского не отражают взгляды всей Республиканской партии США.
Заметим, что в ночь на 25 мая Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив сотни дронов и почти 70 ракет.
В частности во время атаки взрывы были зафиксированы в нескольких регионах страны - в частности в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области.
РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.
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