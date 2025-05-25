"Вооружить Украину до зубов": в США призвали к жесткому ответу РФ после атак на Киев

Заметим, что Бейкон является одним из самых последовательных сторонников Украины среди американских законодателей. В частности, ранее в этом году он опубликовал статью в The New York Times, в которой раскритиковал слишком мягкое отношение администрации американского президента Дональда Трампа к России.

Кроме того, Бейкон стал на сторону Украины, когда произошел конфликт между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что тогда Трамп заявил, что якобы рейтинг доверия к Зеленскому среди украинцев составляет 4%. А позже даже заявил, что Зеленский является "диктатором без выборов".

На что Бейкон отметил, что высказывания американского лидера Трампа в отношении президента Зеленского не отражают взгляды всей Республиканской партии США.

Атака на Украину

Заметим, что в ночь на 25 мая Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив сотни дронов и почти 70 ракет.

В частности во время атаки взрывы были зафиксированы в нескольких регионах страны - в частности в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.

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