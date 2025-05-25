"Озброїти Україну до зубів": у США закликали до жорсткої відповіді РФ після атак на Київ

Після масованих обстрілів України з боку Росії варто відкинути ідею мирних переговорів та перейти до рішучих дій. Зокрема озброїти українську армію без обмежень та запровадити максимальні санкції проти Москви.

Про це сказав республіканець Дон Бейкон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

Бейкон відреагував на інформацію про російські атаки по Україні потягом цих вихідних. "Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна", - наголосив Бейкон. За його словами, Кремль продовжує агресію, маючи на меті підкорити Україну, і не зупиниться, доки не зіткнеться з рішучим опором. "Його (Путіна, - ред.) мета - домінувати над Україною, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти", - підкреслив конгресмен. Бейкон закликав США та союзників діяти безкомпромісно. "США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном", - наголосив він.