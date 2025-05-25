"Вооружить Украину до зубов": в США призвали к жесткому ответу РФ после атак на Киев

После массированных обстрелов Украины со стороны России стоит отбросить идею мирных переговоров и перейти к решительным действиям. В частности вооружить украинскую армию без ограничений и ввести максимальные санкции против Москвы.

Об этом сказал республиканец Дон Бейкон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

Бейкон отреагировал на информацию о российских атаках по Украине на этих выходных. "Пришло время для честности. Мирные переговоры не имеют никакого влияния на (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина", - подчеркнул Бейкон. По его словам, Кремль продолжает агрессию, имея целью подчинить Украину, и не остановится, пока не столкнется с решительным сопротивлением. "Его (Путина, - ред.) цель - доминировать над Украиной, и он не остановится, пока не поймет, что не может победить", - подчеркнул конгрессмен. Бейкон призвал США и союзников действовать бескомпромиссно. "США и союзники должны вооружить Украину до зубов, ввести максимальные санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов российских активов за рубежом", - подчеркнул он.