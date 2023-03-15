Без озброєння та за 120 км від Криму. Названо подробиці інциденту з американським дроном

За даними неназваного співробітника Пентагону, рано-вранці 14 березня американський безпілотник вилетів з військової бази в Румунії для виконання планової місії, яка зазвичай триває 9-10 годин.

На момент інциденту дрон MQ-9 Reaper не ніс озброєння, хоча конструкція безпілотника передбачає встановлення на ньому ракет Hellfire.

Джерело The New York Times також відзначило, що БПЛА вів спостереження приблизно за 120 км на південний захід від Криму. За його словами, апарат має складні камери та інші датчики, які дозволяють "заглянути до Криму", не наближаючись до повітряного простору півострова.

Під час перехоплення російськими літаками він був на висоті близько 7,6 км. Су-27 армії РФ кружляли над ним і зливали на нього паливо, мабуть, намагаючись зіпсувати його устаткування.

Високопосадовці США вже кілька місяців стурбовані тим, що навіть незначний інцидент над Чорним морем може призвести до прямої конфронтації Росії та США, тому зіткнення дуже збентежило американських військових, які спостерігали за безпілотником з бази Рамштайн у Німеччині.